Gazze Hastaneleri Yüzde 300 Dolulukta - Son Dakika
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Gazze Hastaneleri Yüzde 300 Dolulukta

02.08.2025 20:34
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Gazze'deki hastaneler aşırı doluluk nedeniyle yaralıları koridorlarda tedavi ediyor.

Gazze'de, hala faaliyet gösterebilir durumdaki hastanelerde doluluk oranlarının yüzde 200-300'lere çıktığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarında yaralananların yerlerde ve koridorlarda tedavi edildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaneler, yaralılar denizinde boğuluyor. Hastanelerin kapasitesi yaralılara yetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doluluk oranının Şifa Hastanesinde yüzde 240'a, Rantisi Hastanesinde yüzde 210'a, Nasır Hastanesinde yüzde 180'e ve El-Ehli Baptist Hastanesinde yüzde 300'e ulaştığı bilgisi verildi.

Hasta ve yaralıların koridorlarda ve yerlerde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Hastaneleri Yüzde 300 Dolulukta - Son Dakika

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