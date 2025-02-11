Gazze için 80 milyon dolarlık destek

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RAMALLAH, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının desteklemesine yönelik 80 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada pazartesi günü Ramallah'ta imzalanan mutabakat zaptının, İsrail ile Hamas arasında geçen ay başlayan ateşkesten bu yana bu yönde imzalanan ilk anlaşma olduğuna dikkat çekildi.

Anlaşmayla hasar tespiti yapılması, kilit öneme sahip bölgelerdeki enkazın kaldırılması, patlayıcı savaş kalıntılarının temizlenmesi ve Gazze Şeridi'nde temel altyapı ve hizmetlerle donatılmış birçok geçici barınma merkezinin kurulması amaçlanıyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, mutabakat zaptının, hükümetin Gazze'deki kritik yardım ihtiyacının acilen karşılanması için sahada yürüttüğü çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi.

Filistin hükümetinin Gazze'deki mevcut durumu değerlendirmek üzere altı aylık bir program geliştirdiğini belirten Mustafa, insani yardım sürecinden ekonomik canlanma ve erken toparlanmaya geçişi hedefleyen üç yıllık bir plan da geliştirdiklerini kaydetti. Başbakan, söz konusu programların yanı sıra Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve BM ile koordinasyon halinde hazırlanan 10 yıllık tam ölçekli bir yeniden inşa programı hazırladıklarını da sözlerine ekledi.