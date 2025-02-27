Gazze için El Ele Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze için El Ele Destek

Yedi Başak Derneği, Gazze için başlatılan yardım kampanyasına destek verecek.

27.02.2025 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi Başak Derneğinden 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'na destek

ANKARA - Yedi Başak Derneği 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ta düzenlenen program ile 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'nı duyurdu. Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği de kampanyaya desteğini açıkladı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan dernek başkanı Mustafa Bulut 'Niyetli Misin?' sloganıyla tüm vatandaşlara yardımda bulunma çağrısında bulundu.

Gazze için El Ele yardım kampanyasının başladığını bildiren Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan kampanya, AFAD'ta düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte biz de Yedi Başak İnsan Yardım Derneği olarak kampanya hakkında tekliflerimizi sunduk. Bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Önümüz Ramazan Gazze'de ihtiyaçlar çok fazla. Gazze'de soğukta çocuklar donarak ölüyor. Çok acil çadır ihtiyacı var. Gazze'nin beslenme sorunu var. İş makinalarının acilen Gazze'ye girmesi gerekiyor. Çünkü enkazların bir an önce kaldırılması lazım ve Gazze'de soğuktan dolayı çok ciddi anlamda konteyner ihtiyacı var. Aziz halkımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yedi Başak İnsan Yardım Derneği olarak savaştan önce de Gazze'ye yardımda bulunduklarını dile getiren Bulut, "Yedi Ekim'den sonra da Gazze'nin içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. AFAD koordinasyonunda Türkiye'den giden iyilik gemilerine destek olduk. Yedi Başak İnsan Yardım Derneği olarak 7 Ekim'den önce de bölgede çalışan Gazze'de ve Kudüs'te çalışan bir dernek olarak 7 Ekim'den sonra da çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde oluşturduğumuz mutfaklarla günde 20 bin kardeşimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bu çalışmamızı günde 30 bin iftar olarak güncelledik. İnşallah bu Ramazan'da Gazze'deki kardeşlerimize her gün iftarda 30 bin iftar ikram edeceğiz. Ayrıca Gazze'nin içerisinde soğuktan donan bebekler için bir çadır kampanyası başlattık. 10 bin çadırdan oluşan kampanyamız hızla devam ediyor. Bağışçılarımızın bize bağışladıkları yardımları biz de Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Bulut konuşmasına şöyle devam etti:

"Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bu yıl Ramazan'da 'Niyetli misin?' sloganıyla bir çağrıya çıktık. Biz iyiliğe niyetliyiz. Sen de iyiliğe niyetli misin? Biz Gazze'ye yardım ulaştırmaya niyetliyiz. Sen de niyetli misin? Biz Afrika'nın en ücra köşelerine yardım ulaştırmak için niyet ettik. Sen de niyetli misin? diye Türkiye'de 'Niyetli misin?' diye bir çağrıyla bu yıl Ramazan kampanyamızı duyurduk. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor; 'Ameller niyetlere göredir.' Biz de niyet ettik bu Ramazan'da inşallah hem gönül coğrafyamıza hem Gazze'ye hem yanı başımıza Suriye deprem bölgemize ve gönül coğrafyamıza iyilik ulaştırmaya niyet ettik. Aziz halkımıza da buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Siz de niyetliyseniz buyurun birlikte çalışalım."

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, İftar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze için El Ele Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş’tan dikkat çeken sözler İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze için El Ele Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.