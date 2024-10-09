Gazze İçin Gençlik Programı Düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterisi, şiir okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Bafra Müftülüğü vaizi Cevahir Akyüz de konuşma yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programın Gazze'nin direniş mücadelesinin gençlere anlatılması ve şuur oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.
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