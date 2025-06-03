Gazze İçin Kermes Düzenlendi

TOKAT (AA) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Milli İrade Platformu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırlarda da düzenlenen kermeste, el sanatları ürünleri, yöresel ürünler ve çeşitli materyaller kermeste satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelir Filistin halkına destek amacıyla Gazze'ye gönderilecek
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