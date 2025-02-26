Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

AFAD, Gazze'ye yardım için bağış kampanyası başlattı. SMS ile destekleme imkanı da sunuluyor.

26.02.2025 18:19
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası"na AFAD'ın internet sitesinde yer alan banka hesaplarından ya da "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" yazılıp 1866'ya SMS gönderilerek bağış yapılabileceğini belirtti, "Her SMS 50 lira ancak vatandaşlarımız, milletimiz, hayırseverlerimiz nasıl takdir ederlerse o şekilde bağış yapabilecekler." dedi.

Pehlivan, AFAD koordinasyonunda bugün başlatılan "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası"nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Pehlivan, kampanyanın amacının, Gazze'de İsrail saldırılarından zarar gören Filistinlilere ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamak olduğunu söyledi.

Kampanyanın ramazan ayına günler kala başlatılmasına ilişkin Pehlivan, şöyle dedi:

"Malumunuz ramazan ayı milletimiz için çok müstesna bir ay. Paylaşma, yardımlaşma duygularının pekiştiği, manevi iklimin zirve yaptığı bir ay. Biliyorsunuz insanımız yardımlarını her daim yapabilir, ama ramazan ayında bu yardımlaşma duygusu biraz daha pekişir. Bizim zaten milletimizin özünde yardımlaşma duygusu vardır. Bununla birlikte ramazan ayrı bir atmosfer oluşturur ve bu sayede insanlarımızdan gelen talebi de değerlendirmiş oluyoruz.

Zaten bu kampanya başlatılmadan önce de milletimiz gerekli yardımları yapıyordu. Ayrıca malumunuz bölgede bir ateşkes söz konusu. Bu ortamda, inşallah saldırılar yeniden başlamaz, elimizden gelenin en iyisini yapmak için ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lerle birlikte milletimizin yardımlarını artırma niyetine biz de bu kampanya ile destek olmuş ve buna zemin hazırlamış oluyoruz."

Yardımlar ihtiyaçlara göre belirlenecek

Ali Hamza Pehlivan, Gazze'de birlikte hareket ettikleri sivil toplum teşkilatlarının irtibat noktaları bulunduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle Mısır üzerinden yardımları ulaştırmaya gayret ettiğimiz için Dışişleri Bakanlığı'mız ile sürekli irtibat halindeyiz. Oradaki ortamı ve insanların durumunu yakından takip ediyor, Büyükelçiliğimizle de irtibat halinde kalıyoruz. Dolayısıyla orada en çok neye ihtiyaç varsa, takdir edersiniz, beslenme en önemli ihtiyaçlardan biridir, barınma da aynı şekilde, ona göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda, 2010 yılından 2025 yılına kadar toplam 278 bin ton un gönderdik.

2023'te başlayan ve soykırıma varan saldırılar sonrası düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında 96 bin 131 ton gıda, hijyen seti, battaniye ve benzeri yardım malzemesi gönderildi. Bu ihtiyaçlar, sahadan tespit ettiğimiz hususlar doğrultusunda belirleniyor. Çadır da bunlardan biri. Örneğin, 25 bin çadır, 'İyilik Gemisi' ile gönderilen yardımlardan biri oldu. Bu kampanya bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

Pehlivan, "Oradan gelen taleplere göre veya tespitlere göre bu yardımlar oralara ulaştırılacak." dedi.

"16. İyilik Gemisi'nin hazırlığı yapılıyor"

Kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığını söyleyen Pehlivan, "Herkes katkısını ortaya koyduğunda daha geniş bir farkındalık oluşturulacağı inancıyla birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, yakın zamanda ulaştırılması planlanan yardımlara ilişkin de "Şu anda Mersin Limanı'nda bir konteyner gemisi yükleniyor ve yakın zamanda uğurlanacak. Bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı'mız ile koordinasyon halinde 14 uçak seferi gerçekleştirildi ve 15 İyilik Gemisi gönderildi. Şimdi ise 16. geminin hazırlıkları yapılıyor. İnşallah ramazan öncesinde onun da yola çıkmasını sağlayacağız ve yardımlar devam edecek." bilgisini verdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan banka hesaplarına bağış yapılabileceğini ve "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" yazılarak 1866'ya SMS gönderilebileceğini belirten Pehlivan, "Her SMS 50 lira ancak vatandaşlarımız, milletimiz, hayırseverlerimiz nasıl takdir ederlerse o şekilde bağış yapabilecekler." dedi.

Kaynak: AA

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