Gazze Planına Protesto

İsrail'de Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi planına karşı çıkan onlarca protestocu, ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle başkent Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırı ve işgal planlarına ilişkin düzenlediği toplantının ardından sokağa çıktı.

Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı çıkan protestocular lastik yakarak otoyolu trafiğe kapattı.

"İsrailli esirleri getirin. Gazze'deki savaşa son verin" yazılı pankart açan grup Netanyahu hükümeti aleyhine slogan attı.

Birkaç saat kapalı kalan otoyol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, salı gecesi yapılan güvenlik toplantısında Gazze Şeridi'ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri Netanyahu'ya sunduğu ve ordunun güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu duyurulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu yazmıştı.