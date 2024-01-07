 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Ölen gazetecilerden biri Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu Hamza Dahdouh. İsrail'in saldırılarına maruz kalan gazeteciler, dünyaya haber vermeye çalışırken hedef alınıyor. Wael Dahdouh, oğlu Hamza'ya ve hayatını kaybeden tüm Filistinlilere seslenerek, devam edeceklerini belirtti.

07.01.2024 - 17:25,
Abone Ol

- Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldü

Daha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Ölen gazetecilerden birinin, daha önceki saldırılarda eşini, kızını ve torununu kaybeden Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu Hamza Dahdouh olduğu öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni aralıksız vurmaya devam ediyor. Dumanların yükseldiği bölgeden dünyaya haber vermeye çalışan gazeteciler ise İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölen gazetecilerden Fotomuhabir Hamza Dahdouh'un 26 Ekim'deki İsrail saldırılarında eşini, kızını ve torununu kaybeden, geçtiğimiz ay ise saldırılarda yaralanan Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer gazetecinin ismi ise Mustafa Thuraya olarak açıklandı.

"Allah bize tüm şehitlerin hatırına devam etme gücü versin"

Wael Dahdouh olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ben de tüm bu insanlar gibi bugün veda ediyorum. Yüce Allah bize güç, teselli ve sabır versin. Allah bize Hamza'nın ve tüm şehitlerin hatırına devam etme gücü versin" dedi.

Oğlu Hamza'ya ve hayatını kaybeden tüm Filistinlilere seslenen Dahdouh, "Biz imanlı kalacağız. Bu bizim bilinçli olarak seçtiğimiz bir yoldur. Çok şey verdik, çok kan verdik. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dahdouh konuşmasını, "Hamza benim bir parçam değildi, o benim her şeyimdi" sözleriyle sonlandırdı.

Gazze Şeridi\'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement