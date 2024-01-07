Gazze Şeridi\'nde 2 gazeteci daha öldürüldüDaha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti

- Gazze Şeridi'nde 2 gazeteci daha öldürüldü

Daha önce ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden gazeteci Dahdouh, bu kez oğlunu kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Ölen gazetecilerden birinin, daha önceki saldırılarda eşini, kızını ve torununu kaybeden Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu Hamza Dahdouh olduğu öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni aralıksız vurmaya devam ediyor. Dumanların yükseldiği bölgeden dünyaya haber vermeye çalışan gazeteciler ise İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölen gazetecilerden Fotomuhabir Hamza Dahdouh'un 26 Ekim'deki İsrail saldırılarında eşini, kızını ve torununu kaybeden, geçtiğimiz ay ise saldırılarda yaralanan Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer gazetecinin ismi ise Mustafa Thuraya olarak açıklandı.

"Allah bize tüm şehitlerin hatırına devam etme gücü versin"

Wael Dahdouh olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ben de tüm bu insanlar gibi bugün veda ediyorum. Yüce Allah bize güç, teselli ve sabır versin. Allah bize Hamza'nın ve tüm şehitlerin hatırına devam etme gücü versin" dedi.

Oğlu Hamza'ya ve hayatını kaybeden tüm Filistinlilere seslenen Dahdouh, "Biz imanlı kalacağız. Bu bizim bilinçli olarak seçtiğimiz bir yoldur. Çok şey verdik, çok kan verdik. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dahdouh konuşmasını, "Hamza benim bir parçam değildi, o benim her şeyimdi" sözleriyle sonlandırdı.