Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin dost ateşiyle ölmesi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin dost ateşiyle ölmesi

Gazze Şeridi\'nde İsrail askerlerinin dost ateşiyle ölmesi

İsrail ordusunun 8 aydır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askeri dost ateşiyle öldü, 7'si yaralandı. İsrail tankının bir binayı hedef aldığı ve tankçı birliğinin binada konuşlandığı belirtildi. Ölen askerlerin kimlikleri açıklandı.

16.05.2024 09:17
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İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun "kara saldırısını genişlettiğini" duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askeri dost ateşiyle öldü, 3'ü ağır 7'si de yaralandı.

İsrail ordusunun ön raporunda, paraşütçü birlikleriyle ile birlikte hareket eden bir İsrail tankının, dün akşam askerlerin bulunduğu bir binayı 2 kez hedef aldığı aktarıldı.

Tankçı birliğinin, paraşütçülerden önce bölgeye geldiği ve paraşütçülerin de bölgeye ulaşmasının ardından söz konusu binada konuşlandığı belirtildi.

Akşam saatlerinde başka bir paraşütçü birliğin bölgeye gelerek, 2 İsrail tankına aynı binaya girdiklerini haber verdiği belirtildi.

Tankçı birliğinin söz konusu binanın pencerelerinden birinde silah namlusu tespit etmesi üzerine binaya iki kez ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'ndan Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş İlan Cohen (20) ve Çavuş Betzlel David Shashuah (21) olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu dün Cibaliya kampındaki askeri saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin dost ateşiyle ölmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin dost ateşiyle ölmesi - Son Dakika
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