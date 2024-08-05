Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna saldırı: 4 ağır yaralı, 7 yaralı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna saldırı: 4 ağır yaralı, 7 yaralı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir çatışmada, İsrail ordusundan 4'ü ağır, 7 askerin yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

05.08.2024 19:26
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir çatışmada, İsrail ordusundan 4'ü ağır, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir patlamada 4'ü ağır, 7 İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu da X'te yaptığı bir açıklamada, girilen bir çatışmada, 4 askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine de haber verildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi ise 4 askerin yaralandığı olayda, ayrıca 2 askerin orta ve birinin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail açıklamasında, çatışma ve patlamanın nerede ve ne şekilde vuku bulduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları ise konuya ilişkin gün içinde Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada korunan siyonist kuvvetlerini anti-personel patlayıcı ile hedef aldı, patlama sonucu İsrail saflarında ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca bölgede bulunan İsrail kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin-105 füzesiyle imha edildiği aktarılan açıklamada, "Ferrahin bölgesine sızmış olan siyonist güçlerle çatışmaların halen sürdüğü" belirtilmişti.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde de iki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna saldırı: 4 ağır yaralı, 7 yaralı - Son Dakika

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