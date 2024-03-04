İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler güvenli bir yuva arıyor - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler güvenli bir yuva arıyor

İsrail\'in saldırılarından etkilenen Filistinliler güvenli bir yuva arıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, güvenli ve sıcak bir yuva arayışı içindeler. Refah kentinde yaşayan yüz binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Battaniye, kışlık kıyafet ve ısınma araçlarından yoksun olan halk, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İsrail'in tehditlerinin artmasıyla birlikte Refah'a kara saldırısı düzenleme endişeleri de artıyor. Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bulmanın zor olduğunu belirten Filistinliler, savaşın sona ermesini ve evlerine dönmeyi umut ediyor.

04.03.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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İsrail'in yaklaşık beş aydır abluka ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinliler, "olmayan güvenli ve sıcak bir yuva" arayışı içindeler.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sözde "güvenli olduğu" iddiasıyla göçe zorladığı güneydeki Refah kentini de hedef almaya başladı.

Refah'a sığınan yüz binlerce Filistinli, uluslararası hukuku ve kararları hiçe sayan İsrail'in saldırılarının yol açtığı felaketin gölgesinde güvenli bir alan bulmaya çalışıyor.

Refah'taki çadır kamplarında yaşayan Filistinliler, bir taraftan her an üzerlerine bir bomba düşecek korkusuyla yaşarken, diğer taraftan da şiddetli soğuk ve kasvetli karanlık içinde acı çekiyor.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kenti, Gazze Şeridi'ndeki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

Yerinden edilen Gazzeliler, kış ve zorlu hava koşullarıyla başa çıkmak için ihtiyaç duydukları battaniye, kışlık kıyafet ve ısınma araçlarından yoksun. Halk, bitkin ve yorgun bedenlerini ısıtmak için umutsuz bir çabayla boş alanlarda yakılan ateşlerin etrafında toplanarak ısınmaya çalışıyor.

Yakılan ateşlerin etrafında ısınmaya çalışan aileler, bir yandan da birbirlerine manevi ve psikolojik destek sağlamaya çalışıyor.

Gazze'de "olmayan" güvenli ve sıcak bir yuva arayışı içinde olan siviller, gecelerini üzerlerinde uçan İsrail savaş uçaklarından ya da çevrede bekleyen tanklardan her an gelebilecek bir bomba korkusuyla geçiriyor.

İsrail'in tehditlerinin artmasıyla birlikte Refah'a kara saldırısı düzenleme olasılığına ilişkin endişeler artıyor.

"Havalar çok soğuk, kendimizi ve çocuklarımızı ısıtabilmek için ateş yakıyoruz"

AA muhabirine konuşan yerinden edilmiş Filistinli Nasır el-Hatib, Gazze'nin doğusundaki Şucaiye Mahallesinden 8 kişilik ailesiyle birlikte Refah'a geldiklerini belirterek, yanlarında ne kendilerini ne de küçük çocuklarını sıcak tutabilmek için kıyafet getiremediklerini söyledi.

"Koşullar zor ve trajik olduğu için evden hiçbir şey alamadık. Havalar çok soğuk, kendimizi ve çocuklarımızı ısıtabilmek için ateş yakıyoruz." diyen Hatib, Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce yerinden edilmiş insan gibi kendilerinin de para ve yiyeceklerinin olmadığını ve yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.

Hatib, "Güvenli ve sıcak bir yuva arıyoruz. Ancak maalesef bu şartlarda bu mümkün görünmüyor. Gazze Şeridi'nde güvenli hiçbir yer kalmadı." dedi.

"Umarız savaş biter ve evlerimize sağ salim döneriz"

Gazzeli Fayiz Hasaneyn de 6 kişilik ailesiyle Refah'a sığındığını belirterek, geldikleri yerde soğuktan korunmak için battaniye ya da kıyafetlerinin olmadığını dile getirdi.

Derme çatma bir çadırda kaldıklarını ve ısınabilmek için odun, karton ve benzeri şeyler yaktıklarını söyleyen Hasaneyn, "Umarız savaş biter ve evlerimize sağ salim döneriz. Savaş günleri bizi yordu ve henüz akıbetimizi bilmiyoruz." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler güvenli bir yuva arıyor - Son Dakika

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