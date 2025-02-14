Gazze'ye 81 İlden Yardım Seferberliği

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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ateşkes sonrası hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı için "81 ilden 81 tır yardım kampanyası" başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Yedi Başak, tüm halkımızı bu iyilik seferberliğine katılmaya ve Gazze'deki mazlumlara umut olmaya davet ediyor. Bu kampanya ile, Türkiye'nin her şehrinden toplanan nakdi bağışlar ile Mısır'dan un, gıda, medikal malzeme, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaç maddeleri alınarak, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

Derneğin Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, Mısır'da bulunan dernek ekiplerinin, 17 Şubat'ta Mısır üzerinden Gazze'ye 15 tırdan oluşan yeni bir yardım konvoyunu göndereceği belirtildi.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

Açıklamada, "İnsani krizin her geçen gün daha da ağırlaştığı Gazze'de, 1.9 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya! Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Gazze'deki nüfusun %91'i akut gıda yetersizliği çekiyor. 345 bin kişi ise kıtlığın en ağır seviyesi olan "IPC Faz 5" açlık tehlikesi altında." bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde barınma konusunda da büyük bir krizin yaşandığı, mevcut 135 bin çadırdan 110 bininin kullanılamaz halde olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 2 milyon insanın bir yılı aşkın süredir temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin mevcut insani krizi hafifletmek ve Gazze'ye nefes olmak için bu yardım kampanyasını başlattığı belirtildi.

"7 Ekim sonrası günlük 20 bin öğün sıcak yemek hizmeti"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut da kampanyayla ilgili Gazze'deki halkın, her geçen gün daha da ağırlaşan savaşın pençesinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, dernek olarak, Gazze'de 2016 yılından günümüze aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bulut, 7 Ekim öncesi Gazze'de çalışan bir dernek olarak, 7 Ekim sonrasında da günlük 20 bin kişiye sıcak yemek, temiz içme suyu, gıda kolisi, ekmek, un, sebze ve meyve paketi, kurban eti, bebeklere süt ve hijyen seti, mama, mutfak tüpü, sünger, yatak, battaniye, yastık, ayakkabı, çocuklar için psikososyal destek, aile ziyareti, çocuk şenliği, nakit dağıtımı gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Son olarak da Bulut, "Gazze'deki insanlık dramı, sadece Gazze halkının değil, tüm dünyanın ortak acısıdır. Tüm Türkiye'yi Gazze halkı için başlattığımız 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." dedi.