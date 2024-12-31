Gazze'ye girmeyi başaran Türk cerrah, kentteki en acil ihtiyacın gıda ve ilaç olduğunu söyledi

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Gazze'ye girmeyi başaran genel cerrahi uzmanı Türk doktor Ömer Faruk Aydoğan, Gazze'de ciddi bir ilaç ve gıda krizinin yaşandığını belirterek Türkiye ve dünya kamuoyuna, Gazze'ye, başta antibiyotik olmak üzere acil ilaç ihtiyaçlarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Dr. Aydoğan, Gazze'ye girişi ve kentteki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İnsani yardım çalışmaları yapan Yetimler Vakfı ve Türkiye Gönüllü Gazze Doktorları organizasyonu kapsamında Gazze'ye gitmek üzere 4 kişiyle başvurduklarını kaydeden Dr. Aydoğan, İsrail'in sadece kendisinin Gazze'ye girişine izin verdiğini söyledi.

"Gazze'ye başta antibiyotik olmak üzere ilaç girişine izin verilmeli"

Dr. Aydoğan, Gazze ve Kudüs'ün yalnızca Filistinlilerin meselesi olmadığını belirterek "Gazzeli kardeşlerimize yardım için geldik. Korkumuz yok. Allah yolunda ve Kudüs için şehit olmak, bizim için en büyük makamlardan biri." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan Gazze Kamu Yardım Hastanesinde görev yaptığını belirten Dr. Aydoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan 4 kişiyi ameliyat ettiğini aktardı.

Dr. Aydoğan, bölgedeki saldırıların her gün aralıksız sürdüğünü belirterek "Hastalar, hastanelerin dışında bulunan çadırlarda, hastanelerin önlerinde yerlerde yatırılıyor. Çok ciddi bir sağlık hizmeti verilemiyor çünkü antibiyotik yok, ilaç yok, steril bir ortam yok. Ameliyat sonrası yaralarda enfeksiyon çok fazla, tıbbi araç gereç eksiklikleri var. Gerçekten Gazze'de sağlık sistemi bitmenin eşiğinde." diye konuştu.

Gazze'deki en önemli ihtiyacın acil gıda ve ilaç ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Aydoğan, "Gazze'ye başta antibiyotik olmak üzere ilaç girişine izin verilmeli." dedi.

Dünyanın farklı noktalarından doktorların Gazze'ye gelmek istediğini aktaran Dr. Aydoğan, İsrail'in, "çok az sayıda doktorun, çok kısa bir süre için" Gazze'ye girişine izni verdiğini aktardı.

Dr. Aydoğan, Gazzelilerin tüm saldırılara rağmen hallerine şükretmeyi ihmal etmediğini ve Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı çok mutlu oldukların belirten Aydoğan, "Özellikle Türk olduğumuzu duyunca tüm hastalar Recep Tayyip Erdoğan diyor. Onu çok seviyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'ye daha fazla yardım eli uzatmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ilacın yanı sıra ciddi bir gıda krizinin de olduğuna işaret eden Dr. Aydoğan, "Gazze'de insanlar gıdaya ve içme suyuna erişimde zorluk yaşıyorlar." diye konuştu.

"Gazze'ye acil ilaç ve gıda koridoru açılmalı"

Dr. Aydoğan, Gazze'de salgın hastalık riskinin çok ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de geceleri hava soğuyor. Bu hava yetişkinleri değil, ama çocukları çok ciddi etkiliyor. Özellikle yeni doğum yapan kadınlar ve yeni doğan bebekler, bu şartlarda hayatlarını kaybediyor. Gazze'ye acil ilaç ve gıda koridoru açılmalı. Gazze'de ekipman ihtiyacı var. Gazze'de ameliyat yapılan hastalar hemen taburcu olmak zorunda kalıyor çünkü ameliyat sırası bekleyen hastalar var. İnsanlar günde bir öğün yemek bulamıyor, gıda krizi bir sağlık krizine de eviriliyor aynı zamanda. Temiz suya erişim de yok. Bunların hepsi salgın hastalığa yol açabilecek nedenler."

Dr. Aydoğan, İsrail'in kendisine 8 Ocak 2025'e kadar Gazze'de çalışma izni verdiğini sözlerine ekledi.