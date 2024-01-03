- Gazzeli berber mesleğini hastane önünde yapmaya devam ediyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze şehrinden Deir El Balah'a göç eden Filistinli berber Khamis El Durra, çocuklarıyla birlikte günlük yaşamını devam ettirebilmek için mesleğini Aksa Şehitleri Hastanesi'nin önünde yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana karadan, denizden ve havadan yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde günlük yaşam, savaşın gölgesinde devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzeydeki Gazze şehrinden Deir El Balah'a göç etmek zorunda kalan berber Khamis El Durra, geçimini sağlamak için mesleğini sürdürmeye çalışıyor. El Durra, İsrail'in saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı Aksa Şehitleri Hastanesi'nin önünde kısıtlı imkanlarla berberlik yapıyor. El Durra, "Gazze şehrinden geldim. Limanın yakınında yaşıyordum. İsrail'in bombardımanlarından sonra göç etmek zorunda kaldım ve çalışabilmek için tıraş malzemelerimi de yanıma aldım. Hastaneye geldikten birkaç gün sonra param bitti. Biraz para kazanmak için burada, hastanede çalışmaya başladım" dedi.

Nabil ve Uday adındaki iki çocuğunun da kendisine yardım ettiğini belirten berber El Durra, "Savaşın bitmesini ve evlerimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Çünkü insanlar çok yorgun, şartlar çok zor" ifadelerini kullandı.

El Durra, Arap ülkelerine, Avrupa ülkelerine ve tüm dünya ülkelerine savaşın sona ermesi için hareket etme çağrısında bulundu.