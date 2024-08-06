Gazzeliler Zorlu Yaşam Koşullarında Bitkin Düştü - Son Dakika
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Gazzeliler Zorlu Yaşam Koşullarında Bitkin Düştü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Gazze'de hala tahliye edilen bölgelerde kalan birçok Gazzelinin zorlu yaşam koşulları karşısında bitkin düştüğü bildirildi.

06.08.2024 21:06
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) incelemeleri sonucu birçok Gazzelinin "yüksek düzeydeki güvensizlik" nedeniyle hala tahliye edilen bölgelerde kaldığı ve zorlu yaşam koşulları karşısında bitkin düştüğü bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili konuşurken OCHA'dan gelen bilgileri aktardı.

Haq, "OCHA, Gazze'de nüfus hareketlerini izleyen ortaklarımız, son tahliye emirlerine rağmen birçok ailenin, Gazze genelindeki yüksek düzeydeki güvensizlik nedeniyle tahliye edilen bölgelerde kalmaya devam ettiğini ve temel hizmetlere erişimlerinin sınırlı olduğunu, bu bölgelerde zorlu yaşam koşullarının yanı sıra birden fazla kez yerlerinden edildikleri için bitkin düştüklerini söylüyor." dedi.

Gazze halkının insani yardım alabilmesi gerektiğini vurgulayan Haq, "Evlerini terk etmeyi seçenler bunu güvenli bir şekilde yapabilmeli ve koşullar izin verdiği anda geri dönmelerine izin verilmelidir." diye konuştu.

Farhan Haq, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) kaynak göstererek, Gazze'deki kitlesel yerinden edilmenin halk sağlığı üzerinde "ciddi bir etkiye sahip olduğunu", aşırı kalabalık ve barınak eksikliğinin yanında suyun temizlenememesi ve hijyen koşullarının "bulaşıcı hastalık tehlikelerini artırdığını" belirtti.

Sözcü Yardımcısı, DSÖ'nün, devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan hasta sayısının artmasının beklendiği konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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