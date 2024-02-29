Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında Demirhanlar Sanayi Sitesi ve Tatlıkuyu Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Büyükgöz, esnafa yeni dönemdeki projelerini anlattı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyarete AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticileri de katıldı.

29.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Demirhanlar Sanayi Sitesi ve Tatlıkuyu Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Büyükgöz, yeni dönemdeki projelerini anlattı.

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Büyükgöz, "Omuz omuza yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf kardeşlerimizle birlikteyiz. Her biri üreten ve güçlenen Türkiye'nin mimarı. Esnafımızla omuz omuza olmaya, büyüyen ülkemiz için çalışmaya ve Gebze'mizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA

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