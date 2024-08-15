Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.
Bunun sonucunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 23 kilogram sentetik uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 500 lira, 5 bin 200 dolar ve 900 avro ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de 23 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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