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Gebze'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Gebze'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Barış Mahallesi'ndeki apartmanın son katındaki dubleks dairede çıkan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu dubleks daire ve çatıda büyük hasar meydana geldi.

Gebze\'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
27.01.2024 - 15:03,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Barış Mahallesi 1823/1 Sokak'ta 6 katlı apartmanın son katındaki dubleks dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

Alevler bir süre sonra apartmanın çatısına sıçradı, bina sakinleri önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dubleks dairede ve binanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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