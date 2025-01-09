Gebze'de Ardiyede Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ardiyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mevlana Mahallesi 853 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan ardiyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken ardiyede hasar oluştu.
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