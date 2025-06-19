Gebze'de Asfalt Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kirazpınar Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'ndeki asfalt fabrikasının asfalt eritme tankında yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, eritme kazanında ve fabrikanın dış cephesinde hasar oluştu.
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