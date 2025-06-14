Olay, saat 13.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeş oldukları öğrenilen E.M. (11) ve E.H.M. (20) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir polis memuru, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, polis memuru Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karıştığı belirlenen B.B. ve kardeşi H.Y.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Bıçaklı Kavga: İki Kardeş Yaralı - Son Dakika
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