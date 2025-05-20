Gebze'de Boya İmalathanesinde Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı çatı altında bulunan 5 bağımsız bölümde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki 3 işletmede de zarara neden oldu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, fabrika önünde yaptığı açıklamada, "11.40 itibarıyla yangın çıkıyor. Burası boyahane ve türevlerinin işlendiği bir işletme. İşletmede yangın çıkıyor ama nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntıya vakıf değiliz. İtfaiyemiz onunla ilgili teknik incelmeleri yapacaklarö dedi.

Özyiğit ekiplerin çok seri şekilde müdahil olduklarını belirterek, "Etrafa daha fazla sıçrama ihtimali olabilen bir yangın ama itfaiyemizin gayretleriyle o da önlenmiş oldu. 33 araç ve 98 personel ile müdahale ettiler. Şükür can kaybımız yok. Sevindirici tarafı hem mülk sahibi hem de kiracılar sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Burada 4 işletme var; bir tanesi boş. Bu işletmelerinin 4'ü de etkilendi; 4'ünde de yanma meydana geldi ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahale ile beraber söndürülmüş olduö diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/GEBZE(Kocaeli),