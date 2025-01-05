KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde içinde paletlerin bulunduğu bir depo alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.
Barış Mahallesi Ahmet Pembe Güllü Bulvarı'nda, içinde paletlerin bulunduğu bir depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Depo Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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