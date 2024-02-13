Gebze'de bahçe duvarından düşen köpeğe itfaiye yardımı - Son Dakika
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Gebze'de bahçe duvarından düşen köpeğe itfaiye yardımı

Gebze\'de bahçe duvarından düşen köpeğe itfaiye yardımı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahipsiz bir köpek, bir apartmanın bahçe duvarından düşerek yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla köpeği kurtardı. Köpeğin sağlık durumu kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı.

13.02.2024 21:41
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Köşklüçeşme Mahallesi'nde sahipsiz köpek, bir apartmanın 2 metrelik bahçe duvarından zemine düştü.

Köpeğin düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan köpek, kontrollerin ardından salıverildi.

Kaynak: AA

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