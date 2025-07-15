Gebze'de Orman Yangını

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi mevkisindeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
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