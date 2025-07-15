Gebze'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

Orman yangınlarının büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Aktaş, vatandaşlara ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vali Aktaş, ayrıca şüpheli durumların yetkililere bildirilmesinin yangınların önlenmesinde kritik rol oynayacağına dikkati çekerek, yangın alanına yakın yerdeki vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"Yerleşim birimleri ve fabrikalara sıçrama ihtimali kalmadı"

Bu arada Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Özyiğit, gazetecilere, Cumaköy'den Pelitli'ye kadarki geniş alanda başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle yayıldığını aktardı.

Çalışmalara, itfaiye, orman işletme ve belediye ekipleriyle özel müteşebbislerin iş makinelerinin katıldığını bildiren Özyiğit, havadan uçak ve helikopterlerle alevlere müdahale edildiğini ifade etti.

Özyiğit, an itibarıyla alevlerin yerleşim birimleri ile fabrikalara sıçrama ihtimalinin kalmadığına işaret ederek, "Can kaybımız yok ancak söndürme işlemleri devam ediyor. Tam olarak kontrol altına alındığı noktasında değiliz." diye konuştu.

Zinnur Büyükgöz de Gebze halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, orman orta bölgesinde çıkan yangının yerleşim yerleri veya endüstriyel tesislere sıçrama tehlikesinin kalmadığını söyledi.

Yoğun iş makinesi ve personel gücüyle havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini aktaran Büyükgöz, "Coğrafi şartlar nedeniyle süratle müdahale şansı olmadı fakat gelinen noktada büyük oranda kontrol altına alındığını düşünüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde tamamen kontrol altına alındığı haberini görevli arkadaşlarımızdan duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.