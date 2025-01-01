Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.M. idaresindeki 34 GPC 724 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi'nde ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.M, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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