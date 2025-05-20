Gebze\'de Palet Deposunda Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet deposu çıkan yangın söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasar oluşan depoda soğutma çalışması devam ediyor.