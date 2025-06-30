Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasının açık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Paletler ve park halindeki minibüsün tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depoda hasar oluştu, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?