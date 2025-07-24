Gebze\'de Yediemin Deposunda Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3219. Sokak'taki yediemin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.
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