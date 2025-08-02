Gebze\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1 kamyon, 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ve 7 otomobil olmak üzere toplam 10 araç zincirlemeya kazaya karıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.