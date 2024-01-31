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Gebze'deki Atölyede Patlayan LPG Tankı Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'deki Atölyede Patlayan LPG Tankı Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü

Gebze\'deki Atölyede Patlayan LPG Tankı Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir atölyede boş LPG tankının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama sonucunda atölye ve tankta hasar meydana gelirken, bir işçi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

31.01.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atölyede patlayan boş LPG tankı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey kumlama ve boyama atölyesinde bulunan boş LPG tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yüzünden hafif yaralanan işçi V.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tank ve atölyede hasara oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gebze'deki Atölyede Patlayan LPG Tankı Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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