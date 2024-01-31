Gebze\'deki Atölyede Patlayan LPG Tankı Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması: İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.