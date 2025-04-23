Gece Kulübünde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Gece Kulübünde Silahlı Saldırı

Gece Kulübünde Silahlı Saldırı

Ali Can B., Beşiktaş'ta gece kulübüne silahla saldırdı, yakalanarak tutuklandı.

23.04.2025 11:02
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BEŞİKTAŞ'ta bir gece kulübüne eğlenmeye giden Ali Can B. (31), kendisinden fazla hesap alındığını iddia edince çalışanlarla tartıştı. Mekandan da kovulan kişi, silahla geri gelip mekana kurşun yağdırdı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçarken yakalanan saldırganın cezaevinden özel izinli çıktığı ortaya çıktı. Poliste 7 adet suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali Can B., gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti. Burada bir süre eğlenen adam, hesap fazla gelince çalışanlarla önce tartıştı ardından mekandan kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali Can B., sabaha karşı silahla mekanın önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran saldırgan ardından yaya olarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen Ali Can B.'nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, Büyükdere Caddesi üzerinde saldırganı olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünden 4 adet uyuşturucu madde geçirilen Ali Can B.' emniyete götürüldü.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada ifadesi alınan Ali Can B.'nin, eğlence mekanında kendisine yüksek hesap getirdiklerini daha sonra tartıştıklarını, kendisini mekandan çıkarttıklarını, bu duruma sinirlenip silahla mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi. Poliste 7 adet suç kaydı çıkan ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlenen Ali Can B.'ye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkartılan Ali Can B., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gece Kulübünde Silahlı Saldırı - Son Dakika

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