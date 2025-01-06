Gediz\'de SGK İlçe Müdürü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde SGK İlçe Müdürü Celalettin Ateş (59), kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybetti. Kaza, bir süre sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edildi.

Kaza, Kütahya-Gediz kara yolu 26'ncı kilometresindeki Kireç köyü yakınlarında meydana geldi. SGK Gediz İlçe Müdürü Celalettin Ateş'in kontrolünü yitirdiği 11 UC 511 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bir süre sonra yoldan geçen bir araç sürücüsü, kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Celalettin Ateş'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.