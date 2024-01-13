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Gediz'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gediz'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hafif ticari aracın kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yolun kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gediz\'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
13.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hüseyin Akçiçek (22) yönetimindeki 64 ACY 337 plakalı hafif ticari araç, Gediz- Simav kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yolun kenarına devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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