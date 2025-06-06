Geely ve Voltron'dan Elektrikli Araç İşbirliği - Son Dakika
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Geely ve Voltron'dan Elektrikli Araç İşbirliği

Geely ve Voltron\'dan Elektrikli Araç İşbirliği
06.06.2025 15:40
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Geely, Endonezya'da Voltron ile ortaklık kurarak elektrikli araç şarj istasyonları kuracak.

CAKARTA, 6 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil devi Geely, Endonezya'nın önde gelen elektrikli araç şarj ağı sağlayıcısı Voltron ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında elektrikli araç kullanıcılarına daha pratik ve kullanışlı şarj imkanı sunmak üzere Geely'nin Endonezya'daki tüm yetkili bayilerine Voltron şarj istasyonları kurulacak.

Endonezya'nın elektrikli araç pazarına ocak ayında resmen yeniden giren Geely, EX5 gibi elektrikli araç modellerine odaklanıyor.

Geely Auto Endonezya'nın verdiği bilgilere göre şirketin an itibarıyla Endonezya'nın farklı bölgelerinde satış sonrası servis merkezleriyle donatılmış ve tüketici ihtiyaçlarını karşılayarak sorunsuz elektrikli araç deneyimi sunmayı hedefleyen 6 resmi bayisi bulunuyor.

Geely Auto Endonezya Marka Direktörü Yusuf Anshori, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Voltron ile yapılan bu işbirliği, Geely'nin Endonezya'da elektrikli araçlara geçişi hızlandırma konusundaki kararlılığının somut göstergesidir. Voltron şarj istasyonlarının yetkili bayi ağımızda yer almasıyla müşteriler artık daha pratik ve konforlu bir şarj deneyimi yaşayacak ve elektrikli araç sahipliği konusunda daha iyi bir deneyime sahip olabilecek" dedi.

Endonezya'nın ulusal elektrikli araç yaygınlaştırma programına ve 2060 net sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak ortaklık, sürdürülebilir ve erişilebilir bir elektrikli araç ekosistemi oluşturma yönünde özel sektör ve hükümet arasındaki ortak çabayı temsil ediyor.

Voltron Endonezya CEO'su Abdul Rahman Elly, "Voltron şarj istasyonu ağını genişletmek için Geely Auto Endonezya ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, yalnızca elektrikli araçların kullanımını hızlandırma programını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Voltron'un halka güvenilir ve kolay erişilebilir şarj altyapısı sağlama konusundaki kararlılığını da vurguluyor. Geely ile birlikte, daha yeşil bir gelecek için daha fazla insanı elektrikli araçlara geçmeye teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Geely ve Voltron'dan Elektrikli Araç İşbirliği - Son Dakika

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