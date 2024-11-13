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Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan "Geleceğe Mektuplar" Buluşması" programı, 16 Kasım'da düzenlenecek.

Çocukluk döneminin hayatın en kıymetli ve gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiği zaman dilimi olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan program, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Programda, eğitim, teknoloji ve sanat alanlarında önemli isimler dinleyicilerle buluşacak.

Eğitim, çocuk gelişimi, eğitimde teknoloji kullanımı, girişimcilik, öğrenme ve inovasyon gibi konuların ele alındığı programda konuşmacılar arasında Acar Baltaş, Bahar Eriş, Nilüfer Pembecioğlu, Özgür Bolat, Yankı Yazgan, Zeynep İşman, Ercan Altuğ Yılmaz, Ahmet Şerif İzgören ve Alp Köksal bulunuyor.

Programda daha önce sanat alanında Anjelika Akbar, Tamer Levent ve Uğur Batı'nın arasında olduğu isimler ağırlanırken toplumsal konular için Serim Berke Yarar ve Sadriye Görece mikrofon başında yer aldı.

Program boyunca Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm üreten, katkı sağlamaya çalışan, genç girişimcilere ve yurt dışında başarıya ulaşmış gençlere de yer veriliyor.