Geleceğin İnşaat Mühendisliği Çalıştayı Düzenlenecek

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(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, 28 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında İMO Genel Merkezi'nde, Geleceğin İnşaat Mühendisi ve İnşaat Mühendisliği Çalıştayı düzenleyecek.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu yürütücülüğünde, değişen teknoloji ile birlikte bilişim alanındaki gelişmelerin inşaat mühendisliği mesleğine ve eğitimine etkilerinin inceleneceği ve mesleğin geleceği için bir vizyon oluşturma amacıyla, 28 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında İMO Genel Merkezi'nde Geleceğin İnşaat Mühendisi ve İnşaat Mühendisliği Çalıştayı düzenlenecek.

Ankara'da, İnşaat Mühendisleri Odası KKM Teoman Öztürk Salonunda düzenlenecek Çalıştaya, uzmanlar, akademisyenler ve inşaat mühendisliği eğitim kurulu üyeleri de katılacak.

Çalıştay, "Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik ve demografik değişimler ve inşaat mühendisliği alanına olası etkileri", "Dünyada ve Türkiye'de üniversite eğitiminde vizyon değişimleri ve inşaat mühendisliği eğitimine olası etkileri", "Bilişim alanındaki gelişmeler ve inşaat mühendisliği alanına olası etkileri", "İnşaat mühendisliği uygulama alanlarında değişimler ve inşaat mühendisliği alanına olası etkileri" başlıkları ele alınacak.