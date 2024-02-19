Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç Partiden İstifa Etti

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tokaç, istifasının sebebi olarak partinin genel seçimlere ittifak modeliyle girmesini ve CHP ile birlikte hareket edilmesini gösterdi. Ayrıca, partide yaşanan aksaklıkların ve iç muhasebe eksikliğinin de istifasının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

19.02.2024 15:17
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa etti.

Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olduğu, parti yönetim kurulu üyeliği yaptığı partisinin, genel seçimlere tek başına bağımsız girmesini arzu ettiklerini, buna rağmen ittifak modeliyle seçimlere girildiğini ve partinin, altılı masa ve CHP birlikteliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi konusunda alınan ilkesel kararlara uyulmadığını aktaran Tokaç, partide yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlara iletmesine rağmen, partide iç muhasebe, akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu kaydetti.

Hakan Tokaç, partisinin, "salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet, dar bir kadronun kontrolünde olduğunu" savunarak, "Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim Gelecek Partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırım." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç Partiden İstifa Etti
Kaynak: AA

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