Gelecek Saadet\'in Grubu Düştü

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(TBMM) - Nedim Yamalı'nın istifa etmesiyle TBMM'de Gelecek Saadet'in milletvekili sayısı 20'nin altında kaldığı için Gelecek Saadet grubu düştü.

Gelecek Partisinin kurucularından Ankara Milletvekili Nedim Yamalı sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Yamalı'nın istifasıyla, "Saadet" adı altında TBMM'de grubu bulunan Gelecek-Saadet'in milletvekili sayısı 19'a düştü. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin sayısı ise 6'dan 5'e indi. Buna göre Meclis'te şu anda grubu bulunan partiler AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti.

TBMM İç Tüzüğü'ne göre, TBMM'de en az 20 milletvekili ile temsil edilen siyasi partilerin grup kurma hakkı bulunuyor.