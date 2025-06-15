Geleneksel Pilav Günü İmam Hatiplileri Buluşturdu - Son Dakika
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Geleneksel Pilav Günü İmam Hatiplileri Buluşturdu

15.06.2025 21:36
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ZİHMENDER'in düzenlediği etkinlik, 10 yıl aradan sonra mezun ve eğitimcileri bir araya getirdi.

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ZİHMENDER) organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü" etkinliği, 10 yıl aranın ardından binlerce mezun ve eğitimciyi yeniden buluşturdu.

Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen pilav günü programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, ZİHMENDER Başkanı Murat Peru, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve mezunlar katıldı.

Zeytinburnu Kaymakamı Uslu, programdaki konuşmasında, böyle köklü kurumlardan mezun olanların bu tür dernekler çatısı altında bir araya gelip bu organizasyonları yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

Okulun 50 yılda fiziki mekan, öğrenci profili ve okul ismi olarak değişiklik gösterdiğini ifade eden Uslu, "Kadim ve köklü kurumların eski orijinal ismiyle yaşatılmasının daha iyi olacağına ben de katılıyorum. Bu anlamda isimle tekrar geriye ve aslına bir dönüş noktasında ZİHMENDER başta olmak üzere yapacağınız çalışmalara bizim de gönülden katkı vereceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ise eski binanın yıkılıp yeniden yapılması sonrası 10 yılın ardından yeniden pilav günü düzenlendiğini belirterek, kuruluşunun 50. yılında imam hatiplilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin Rize Çamlıhemşin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu anlatan Arısoy, kayınpederi Mehmet Kırdemir'in Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenlerinden, eşinin de mezunlardan olduğunu söyledi.

Arısoy, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan binanın yerine bugünkü kampüsü tamamladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya da meslek hayatında büyük memnuniyet ve şevkle çalıştığı okullardan birisinin Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi olduğunu kaydetti.

Okulun 50 yılda verdiği mezunlar arasında, Türkiye'ye hizmet eden birçok ismin bulunduğunu aktaran Çetinkaya, "Özellikle İmam Hatip Lisesi'nde okuyan, bu tedrisattan geçen öğrencilerin hayatı boyunca bu hassasiyeti üzerinde taşıdığını görmek, bize buradaki görevlerimizi yaparken ayrı bir sorumluluk ve motivasyon katıyor." dedi.

ZİHMENDER Başkanı Peru da okulun 1975'te Necmettin Erbakan tarafından İstanbul'un ikinci imam hatip okulu olarak açıldığını dile getirerek, 50. yılı idrak etmenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tamamı Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi mezunu olan 7 kardeşli bir ailenin mensubu olduğunu belirten Peru, 5 evladının da yine imam hatip okullarında okuduğunu aktardı.

İmam hatiplerin kendilerine eğitimin yanı sıra bir kimlik ve aidiyet kazandırdığını ifade eden Peru, Zeytinburnu'ndaki 7 imam hatip okulunda okuyan ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye ve akademik başarı gösteren talebelere yönelik yaptıkları yardımlar ve diğer dernek çalışmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından etkinlik dua edilmesi ve yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Pilav Günü İmam Hatiplileri Buluşturdu - Son Dakika

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