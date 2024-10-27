Gelibolu\'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçe ve köylerindeki çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik"in, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından çiftçilere yönelik bilgilendirme taplantıları da başladı.

Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "Cuma Buluşması" kapsamında, ilçe merkezi ve bağlı köylerde üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantılarda üreticilere, Tarımda Yeni Destekleme Modeli, Tarımsal Üretim Planlaması, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmelikleri ile işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularırda bilgilendirme yapıldı.

Görevliler, 2 yıl üst üste işlenmeyen arazilerin, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilebileceğini belirtti.