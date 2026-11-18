Gelibolu'da Kur'an kursu kursiyerlerine KOAH eğitimi verildi, SHM tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Gelibolu Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu kursiyerlerine eğitim düzenledi. Eğitimde KOAH'ın risk faktörleri ve erken tanının önemi anlatıldı, Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri tanıtıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimince Gelibolu Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında gerçekleştirilen programda, katılımcılara Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hastalığın risk faktörleri ve erken tanının önemi anlatıldı.
Eğitimde ayrıca Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) sunulan hizmetler tanıtılarak, vatandaşların bu merkezlere başvuru ve yararlanma süreçleri hakkında bilgi verildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun her kesiminde sağlık bilincini artırmaya yönelik saha eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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