Gemerek\'te Su Depoları Denetimi

Güncel

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağlık ekipleri içme suyu depolarında denetim yaptı.

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Çevre Sağlığı teknisyeni Habib Türkoğlu, köylerin içme ve kullanma su depolarında incelemelerde bulunarak, köy muhtarlarına hijyen ve temizlik konusunda hizmet içi eğitim verdi.

Eğitimde, su depolarının düzenli temizliği ve bakımı hakkında bilgi aktarılırken, muhtarların soruları yanıtlandı.

Denetimler sırasında depolarda tespit edilen eksiklikler ilgili makama rapor edildi.

Ünal, sağlıklı içme suyu temininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya ulaşmasını sağlamak." dedi.