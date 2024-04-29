Gemerek'te Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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Gemerek'te Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı

Gemerek\'te Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, vatandaşlar ve çiftçiler Mezarlık Arkası mevkisinde yağmur duası yaptı. Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından gerçekleştirilen dua etkinliğine katılanlar, kurak geçen dönemin sona ermesini ve yağmurun bereketini diledi.

29.04.2024 17:35
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

Mezarlık Arkası mevkisinde yapılan yağmur duası öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Yağmur duasına katılan vatandaşlardan Süleyman Şimşek, duaların kabul edilmesini diledi.

Gültekin Tunar ise kurak geçen dönemin ardından yağmur duası yaptıklarını söyledi.

Sedat Akdeniz de yağmur duasına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah yağmur yağar, memleketimiz kuraklıktan kurtulur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gemerek, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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