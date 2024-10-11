Geminbeli Geçidi'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

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İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısında renk cümbüşü

SİVAS - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde Sonbaharda ortaya mest eden görüntüler çıktı.

İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Geminbeli Geçidi, sonbaharın gelmesiyle birlikte eşsiz manzaralar sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Geminbeli Geçidi'nde bulunan ağaçlar, sonbahar aylarında birçok renge bürünüyor. Sarı, kırmızı ve yeşil renklerinin birçok tonunun birleştiği geçitteki ormanlık alan yağlı boya tablolarını andırıyor. Masalsı manzarayı gören vatandaşlar, eşsiz doğa manzarasını fotoğraflıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu geçidin güzelliği, dron ile havadan görüntülendi.

Suşehri ilçesinde yaşayan Bayram Alan, "Kışın burada çok kar, kış oluyor. Yazın ise çok bambaşka bir güzelliği oluyor. Şu anda da sonbahar nedeniyle ağaçlar rengarenk, her renk var. Buradaki rengarenk görüntüyü görenler çok beğeniyor" dedi.

Geçidi fotoğraflamak için geldiğini ifade eden fotoğraf tutkunu Oğuzhan Sarzep ise, "Şu anda Sivas'ın Geminbeli Geçidi'ndeyiz. Mevsim olarak da sonbahardayız. Burası Sivas'ın en güzel yerlerinden birisi diyebilirim. Sivas normalde bozkır olarak bilinir ama burada renk cümbüşü var. Burada her ağaçlık alan. Sararmış ağaçlar var, kahverengi ağaçlar var, kırmızı yapraklar var. Çok güzel bir ortam burası. Buraya foto safari yapmak isteyen vatandaşlar da geliyor. Yoldan geçen vatandaşlar da duruyor ve ağaçlık alanda fotoğraf çektiriyorlar" dedi.