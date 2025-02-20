Gemlik'te Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki yatırım seferberliği kapsamında Gemlik'in Gençali Mahallesi Kumsaz mevkii ve Gemlik merkezdeki mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve parke taşı imalatına devam ediyor.

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir kent olması ve sağlıklı bir altyapı ağına kavuşması için projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürüyor. BUSKİ arıcılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkii Sahil Sitesi'nde 1300 metrelik kanalizasyon hattı ile Eşref Dinçer Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında 750 metre betonarme kutu kesit yağmur suyu hattının imalatı tamamlandı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlandığı cadde ve sokaklara toplamda 29 bin metrekare parke taşı imalatı gerçekleştirildi.

Gemlik'in altyapısına güç takviyesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda önemli aşama kaydettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 17 ilçesiyle kenti daha modern ve dinamik hale getireceklerini söyledi.

Bursa'nın sahil ilçelerinden Gemlik'te de altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Gemlik'in Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde bulunan Sahil Sitesi'nin kanalizasyon hattı imalatını tamamladık. Eşref Dinçer Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında betonarme kutu kesit yağmur suyu hattının imalatını da sonuçlandırdık. Ayrıca Küçükkumla Mahallesi içerisinde yürütülen yağmur suyu hattı imalatları kapsamında Şükrü Alemdar, Taşpınar ve Asarcık Derelerinden Küçükkumla Deresi'ne yağmur sularının tahliye edildiği üç ayrı koldan toplamda 400 metrelik menfez inşa ederek yağışların oluşturacağı su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.