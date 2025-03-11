Gemlik'te Yeşil Alan Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gemlik'te Yeşil Alan Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme, yeşil alan bakım ve çocuk parkları üzerinde çalışmalar yapıyor. Yeni park kurulumu ve mevcut parkların onarımı gibi projeler sürüyor.

11.03.2025 16:41  Güncelleme: 17:57
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme ve yeşil alan bakım çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, çim biçme, ağaç budama ve yabani ot temizliği kapsamında Umurbey, Küçükkumla, Büyükkumla, Cumhuriyet, Hisar, Dr. Ziya Kaya, Eşref Dinçer, Kurşunlu, Karacaali, Kurtul, Narlı, Yeni Mahalle, Hamidiye, Kayhan ve Gençali mahallelerinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Çocuk parkları ve okullarda çalışmalar sürüyor

Ekipler, ilçe genelinde çocuk parklarını ilaçlarken, Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu'nda yeni bir park kurulumu yaptı. Basket potalarının onarımı, taş döşeme çalışmaları ve duvar kenarlarına toprak peyzaj uygulamaları da tamamlandı. Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Kuzey İmar bölgesinde yeni yapılan çocuk parkına iki kamyon toprak döküldü.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmalara ilişkin, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İlçemizi güzelleştirmek ve çocuklarımızın güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve bahçelerimize özel önem veriyoruz. Bu çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz ve Gemlik'i daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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