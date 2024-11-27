Genç Avukatlardan Eşit Ücret Talebi

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(ANKARA) - İstanbul Barosu'na bağlı genç avukatlar, CMK Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesi talebiyle topladıkları bin imzayı Adalet Bakanlığı'na teslim etti. Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan avukat Doğan Zafer Çıngı, taleplerinin dikkate alınmasını isteyerek " Gelinen aşamada atanmış müdafi olarak hizmet vermek, yani vatandaşlarımızı hakkıyla savunmak, bizler için imkansız bir hale getirilmiştir. Sistem, bu haliyle bir tıkanma noktasına gelmiştir" dedi.

CMK kapsamında görevlendirme alan avukatlar, "CMK Ücret Tarifesi, AAÜT'e eşitlensin" talebiyle topladıkları bin imzayı Adalet Bakanlığı'na teslim etti. Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan avukatlar, "Eşit işe, eşit ücret", "Savunmayı savunuyoruz", "CMK'da angarya son bulmalıdır" ve "Avukatın emeği sömürülemez" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan avukat Doğan Zafer Çıngı, CMK hizmetinin angaryaya dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Avukat sayısındaki kontrolsüz yükseliş ve ülkenin kötüleşen ekonomisi ile birlikte, CMK sistemi olarak adlandırdığımız atanmış müdafilik, genç avukatlar için bir geçim kapısı haline gelmiştir. Haliyle bu sistem, avukatların geçimi için artık eskisinden çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Fakat bu kapsamda verdiğimiz hizmetin karşılığı; yol, yemek gibi temel masrafları dahi karşılamaya yetmemektedir" diye konuştu.

Çıngı, savunmanın önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin de imzacı olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasamız ve kanunlarımızca belirlenmiş olan müdafi atama sistemi ile hedeflenen; hiç kimsenin avukatsız yargılanmak zorunda bırakılmamasıdır. Nitekim savunmanın olmadığı yerde işkence vardır, kötü muamele vardır, haksızlık vardır. Fakat adalet yoktur" dedi.

"2025 CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmelidir"

Çıngı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz avukatların her bir dosya için alabileceği taban ücret, kendi tarifemiz uyarınca zaten belirlenmektedir. Güncel tarifeye göre bir ağır ceza mahkemesinde görülecek dava için avukata ödenmesi gereken ücret, en az 48 bin TL'dir. Atanmış müdafilik kapsamında ise aynı iş için yıllarca sürecek bir yargılamada avukata ödenecek ücret sadece ve sadece 7 bin 50 TL'dir. Vergileri de düşüldüğü takdirde 5 bin TL'ye kadar inmektedir. Sadece duruşma masraflarıyla dahi uzun yıllar süren yargılama sürecinde bu ücret bizlerin cebine girmeden yok olmaktadır. Üstelik daha iki sene önce Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle CMK Ücret Tarifesi arasındaki fark 5 kat iken, günümüzde bu fark 7 katına çıkmış ve bu tarifeler arası uçurum, gün geçtikçe derinleşmiştir. Gelinen aşamada atanmış müdafi olarak hizmet vermek, yani vatandaşlarımızı hakkıyla savunmak, bizler için imkansız bir hale getirilmiştir. Sistem, bu haliyle bir tıkanma noktasına gelmiştir."

Çıngı, "CMK Ücret Tarifesi, AAÜT'e eşitlensin" talebiyle topladıkları bin imzayı Adalet Bakanlığı'na teslim ettiklerini belirterek, "2025 CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmelidir. Biz avukatlar 'eşit işe, eşit ücret' talebimizin kabul edilmesi için topladığımız bin imzayı Adalet Bakanlığı'na teslim ettik. Bu imzalarımızın yarın toplanacak olan Adalet Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dikkate alınması istiyoruz. CMK Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.