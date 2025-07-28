Genç Girişimciden Entegre Tarım Modeli

Erzincan'da yaşayan genç girişimci Ömer Uysal, 24 dönümlük arazide kurduğu modern entegre işletmeyle tarım, hayvancılık ve yenilenebilir enerjiyi bir araya getirerek üretime katkı sağlıyor.

Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı'ndan 2020'de mezun olan 25 yaşındaki Ömer Uysal, Ankara'da kısa süreli iş deneyiminin ardından kendisine Tip1 diyabet tanısı konulması üzerine memleketine dönerek tarımsal üretime yöneldi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın sağladığı hibe desteklerinden yararlanan Uysal, 2023'te başladığı projelerini 2024'te hayata geçirdi.

Uysal, 24 dönüm arazide kurduğu işletmede serada domates, salatalık ve marul, tarlada karpuz, çatısında güneş enerjisi santrali (GES) bulunan ahırda ise küçükbaş hayvan yetiştiriyor.

İşçi gibi çalışıyor, işletmeyi büyütmenin planlarını yapıyor

Ömer Uysal, AA muhabirine, TKDK'nin destekleriyle 2024'te tarım ve hayvancılık çiftliğini hizmete aldığını, buradaki 6 bin metrekare alana kurulu serada domates, salatalık ve marul yetiştirdiğini söyledi.

Desteklerle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya da başladığını dile getiren Uysal, "Ahırımızın üzerinde güneş enerji santrali var. Seranın içerisinde ısıtma sistemi var. Bu sayede erken ve geç dönem marul, aynı zamanda salatalık ve domateste de sezon uzatması sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünler genellikle Trabzon ve Erzincan'ın iç piyasasında değerlendiriliyor. Buradan bu sezon yaklaşık 75 ton domates, 100-110 ton da salatalık bekliyoruz. Ahırımızın üzerindeki GES bize elektrik enerjisi sağlıyor. Elektrik enerjisini sulamada ve seranın ısıtmasında kullanıyoruz. Seradan çıkan atık maddeleri de kuzulara yediriyoruz, bu sayede yemden tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Uysal, üretime devam edip seranın yanında 10 dönümlük alanda karpuz yetiştirdiklerini belirtti.

Genç girişimcilere tavsiyede bulunan Uysal, "Burada üreticilik yaparak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Benim gençlere tavsiyem, rekabetin az olduğu sektörlere yönelmeleri. Siz ne yapmak istediğinize karar verin, hedef koyun, yola çıkın, bununla alakalı devletimiz gereken her şeyde yardımcı oluyor. Yaptığım işletmeyi tabi ki büyütmeyi düşünüyorum. Öncelikle bunun peşine topraksız tarım serası kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, üretmek isteyen herkesin arkasında duruyor"

Ömer Uysal'ın babası Kemal Uysal da (51) küçük yaştan beri tarımsal faaliyetlerle uğraştığını ve yatırımlar için oğlu ile planlama yaptığını anlattı.

Sera için TKDK destekleri, ahır kısmında bakanlığın yüzde 50 hibesinden faydalandıklarını, GES'i ise kendi kaynaklarıyla yaptıklarını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"2 yıldır salatalık ve domates üretimi yapıyoruz. Çiftlikte kuzu üretimine başladık. İşletmenin tamamını genç girişimci olarak, mülk sahibi de dahil Ömer'in adına yaptık. Önce çalışmayı sevmek, erken kalkmayı bilmek gerekir. Şükretmek lazım. Bu tip yerlerde 'ben patronum' der kenarda oturursan bu işletme yürümez. Devletimiz, samimiyetle söyleyeyim üretmek isteyen herkesin arkasında duruyor. Yeter ki biz biraz çaba sarf edelim. Her şeyi de devletten beklemeyelim. Devlet var diye biz yapmayacağız diye bir şey yok."

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise Ömer Uysal'ın kompleks bir işletmede üretim yaptığını belirterek, "Burada bir taraftan seracılık diğer taraftan da küçükbaş damızlık işletmemiz var. Aynı zamanda tarlada karpuz üreticiliği de gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu işletmede tarımsal üretimin neredeyse tüm alanlarında bir üretim mevcut." diye konuştu.